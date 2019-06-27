جامعة الأزهر تكشف تفاصيل مؤتمر "قادة التعليم العالي في القارة الأفريقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

كشف الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر، أهم المحاور التي سيتناولها مؤتمر قادة التعليم العالي بالقارة الأفريقية، والذي تعقده الجامعة بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية، في الفترة من ٨ إلى ١١ يوليو المقبل بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات، بعنوان: "دور مؤسسات التعليم العالي في تعزيز استراتيجية التعليم العالي بالقارة الأفريقية".

وأوضح عامر، أن تعزيز ثقافة السلام ومجابهة الصراعات بمستويات التعليم كافة، ولجميع الأعمار تأتي في مقدمة المحاور، وكذلك تحسين إدارة نظم التعليم، وبناء وتشجيع القدرات من أجل الحصول على البيانات والمعلومات، ودعم قدرات تكنولوجيا المعلومات وإدارتها.

وأضاف عامر، أن المؤتمر سيتناول الاتجاهات الجديدة في إدارة التعليم، وبناء القدرات، وتشجيع البحث العلمي، والمنح الدراسية، والحوكمة الفعّالة لمؤسسات التعليم العالي بأفريقيا، فضلًا عن التطوير في التعليم الجامعي والبحث العلمي والابتكار، لمواجهة التحديات القارّية، وتعزيز التنافس العالمي.

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وتابع: "من أهم المحاور التي يتناولها المؤتمر تعزيز التبادل الأكاديمي؛ عن طريق تحقيق التناسق في نُظُم ضمان الجودة والاعتماد، والتوسع في التعليم الفني والمهني".

ويستهدف المؤتمر، البحث والمناقشة الجماعية للموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والأولويات اللازمة لتنمية وتطوير التعليم العالي في الجامعات والمؤسسات التعليمية بأفريقيا.

يذكر أن المؤتمر يُعقد لأول مرة بمصر، متزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، والمؤتمر يعقد كل عامين، ويعد أكبر تجمع لكبار المسئولين عن مؤسسات التعليم العالي في القارة الأفريقية، ويشارك في المؤتمر ٣٠٠ من رؤساء الجامعات، وممثّلي الهيئات الدولية، وأكثر من ٤٠ دولة من كل قارات العالم، و١٨٠ جامعة، و٤٣ مؤسسة دولية.