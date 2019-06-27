"التعليم" تمد فترة التقديم للقبول بمدارس "STEM" حتى 1 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مد فترة التقديم للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، بمحافظات: الجيزة، والقاهرة، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والإسماعيلية، والبحر الأحمر، وأسيوط، والأقصر، والمنوفية، والغربية، العبور، والشرقية، وقنا، وبني سويف، حتى يوم 1 يوليو 2019.

وبحسب بيان صحفي، الخميس، أعلنت الوزارة فتح باب التقديم للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، يوم 18 يونيو 2019.

وأضافت الوزارة، أن التقديم سيكون إلكترونيًا من خلال هذا الرابط: "http://emis.gov.eg/"، حيث ينهي الطالب إجراءات التقدم الإلكتروني وطباعة استمارة التقدم ويوقع ولي الأمر عليها ويقدمها إلى أقسام شئون الطلاب والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتماده.

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وتقرر إجراء الاختبارات للطلاب الذين تريد الالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، يومي 24 و25 يوليو 2019.

ووضعت الوزارة، عدة شروط للتقدم لاختبارات القبول في مدارس المتفوقين، منها: أن يكون عمر المتقدم في 1 أكتوبر 2019 لا يزيد عن 18 عامًا، وأن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي دور أول عام 2019، ويمكن الاطلاع على الشروط كاملة عبر الرابط: http://moe.gov.eg/stem/doc/Declaration_students_stem_19-20.pdf

في سياق متصل، أعلنت وحدة STEM بوزارة التربية والتعليم، مد فترة التقدم للاعتماد كمدرب بمدارس المتفوقين في العلوم و التكنولوجيا STEM، حتى يوم 15 يوليو 2019، وذلك طبقاً للشروط المعلنة على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين.