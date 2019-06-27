"التعليم العالي": زيادة الجامعات المصرية الناشئة في تصنيف التايمز إلى 12 جامعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

كشف تقرير أعده عمرو عدلي، نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات عن زيادة الجامعات المصرية الناشئة (يرجع تاريخ نشأتها إلى أقل من ٥٠ عامًا) في تصنيف التايمز البريطاني Times Higher Education إلى 12 جامعة بالمقارنة بـ 3 جامعات العام الماضى.

وأشار التقرير إلى أن قائمة الجامعات المصرية المصنفة ضمن الجامعات الناشئة عالميًا شملت جامعات (بنى سويف، وكفر الشيخ، والمنصورة، وقناة السويس) في الترتيب 151ـ 200، وجامعتي سوهاج وطنطا بالترتيب 201ـ250، وجامعة الفيوم في الترتيب 251ـ300، بحسب بيان وزارة التعليم العالي.

وشملت القائمة كل من (حلوان، والمنوفية، والمنيا، وجنوب الوادى، والزقازيق) ضمن ترتيب الجامعات ابتداء من 301.

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يذكر أن هذا التحسن يعود لاهتمام وزارة التعليم العالى والبحث العلمي وبنك المعرفة في دعم الجامعات فيما يخص التصنيف، كما يعود لزيادة الاهتمام بالنشر الدولى للجامعات المصرية الناشئة.

يشار إلى اعتماد تصنيف التايمز على خمسة مؤشرات رئيسية بها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية فى مجالات: التعليم (البيئة التعليمية بنسبة 30%)، والبحث (حجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمى والسمعة بنسبة 30%)، والاستشهادات (تأثير البحث بنسبة 30%)، والعلاقات الدولية (أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث بنسبة 7.5%)، ودخل الصناعة (نقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع بنسبة 2.5%).