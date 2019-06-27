"خارجية النواب": مشاركة السيسي في قمة العشرين تجسد مكانة مصر الاقتصادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرة الثالثة في قمة العشرين باليابان، يشير إلى عدد من الدلالات أولها أنه تم دعوة مصر في الحالات الثلاثة من ثلاث دول صديقة من مجموعة الثماني الصناعية التي تمثل كبريات الاقتصادات العالمية في إطار علاقات مصر الدولية المتميزة التي نسجها الرئيس مع القوى الدولية ذات المكانة السياسية والاقتصادية.

وأوضح "درويش" في بيان الخميس، أن الدلالة الثانية هي أن مصر يتم دعوتها منذ عام 2016 تأكيدًا أنها أحد الاقتصادات الناشئة والواعدة ويمتلك مقومات اقتصادية كبيرة وموقع استراتيجي كحلقة وصل واتصال مع الأسواق العربية والأوروبية والأفريقية والأسيوية.

وأضاف رئيس خارجية النواب، أن مصر ترسى مبادئ عالمية تذكر به العالم منذ عام 2014 وهي أن الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفاهية الشعوب لن تتعزز إلا بمواجهة الإرهاب ومكافحته، ومنع مخططات الدول الرامية لنشره.

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ولفت "درويش"، أن مصر ستعرض في تلك القمة أولويات التنمية في القارة الأفريقية باعتبارها رئيسًا للاتحاد الأفريقي وسبل تعزيز التعاون الدولي لتحقيق تلك الأولويات خاصة ما يتعلق بتحقيق التنمية والاستقرار في القارة الأفريقية كمعالجة شاملة لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

واختتم "درويش"، بالإشادة بالعلاقات المصرية اليابانية على جميع المستويات والدور الذي تقوم به اليابان في العالم كصانع سلام وقائد تنموي وهو ما يتوافق مع الدور المصري المماثل في هذا الشأن، والعلاقات المصرية اليابانية المتنامية في كافة المجالات.

وما ستمثله مشاركة مصر في هذه القمة التي تعقد في اليابان من فرصة لمزيد من توثيق العلاقات بين البلدين من خلال إجراء المباحثات حول الفرص الاستثمارية المتاحة في المشروعات القومية المصرية واتجاه مصر لتحقيق طفرة تكنولوجية وصناعية وتعزيز الشراكة الصناعية مع اليابان وغيرها من الدول الصديقة.