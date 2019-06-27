حزب الوفد يدين تفجيرات تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ميرا إبراهيم:
أدان حزب الوفد التفجيرات الإرهابية الغاشمة التي وقعت، اليوم الخميس، في أهم الشوارع الحيوية بوسط العاصمة التونسية.
واستنكر الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمي باسم الحزب، تلك الأعمال الإرهابية التي تستهدف المواطنين الآمنين ورجال الشرطة، مؤكدًا موقف الوفد الرافض لكل أعمال العنف والإرهاب الذي يحصد أرواح الأبرياء.
وأعلن "الهضيبي" تضامن حزب الوفد مع الشعب التونسي والحكومية التونسية ضد قوى الإرهاب وجماعات التطرف والعنف، مطالبًا المجتمع الدولي بسرعة التحرك لردع هذه الجماعات الظلامية التي تنفذ أجندات خارجية تهدف إلى تفتيت وتقسيم الوطن العربي وبث الرعب في قلوب المواطنين.
وأشار "الهضيبي" إلى دور مصر الرائد في محاربة الإرهاب الأسود نيابة عن العالم كله، وأن الأمر بات خطيرًا بعد توسيعد دائرة الإرهاب في المنطقة، ما يتطلب تكتل دول المنطقة للوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذا الخطر الغاشم الذي يهدد المنطقة كلها بلا استثناء.
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