"التطبيق بعد 3 أشهر".. كيف أدخلت شركة الصوت والضوء عروض اللغة الصينية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

قالت شركة الصوت والضوء، في بيان اليوم الخميس، إنها انتهت من تسجيل عروضها باللغة الصينية لتعميمها بكافة مناطق العرض الحي، وسيتم إطلاقها في أكتوبر المقبل.

وقال سامح سعد رئيس مجلس إدارة الشركة، في البيان، إنه سيتم إطلاق أول عروض الصوت والضوء باللغة الصينية بمناطق ادفو وفيلة وأبوسمبل لتصبح كافة مناطق الصوت والضوء ناطقة باللغة الصينية، مع بداية الموسم الشتوي في أكتوبر.

وأشار سعد، إلى أن هناك أكثر من مرحلة لإدخال لغة جديدة لعروض الصوت والضوء وإخراجها بشكل يليق بعظمة المكان وتاريخه.

- مرحلة ترجمة النص إلى اللغة الصينية الشعرية بزمن جمل مماثل للغة الإنجليزية بنفس معنى النص الأصلي ليتقبلها النظام الإلكتروني لتشغيل العرض.

- مرحلة اختيار الممثلين الذين يستطيعون عمل الأداء التمثيلي بنفس مستوي الأداء والانفعال الموجود في اللغات الأخرى بطبقات صوت موازيه للغات الأخرى لكل دور وأداء.

- مرحلة التسجيل و باقي المراحل الفنية والتقنية للمونتاج وترتيب الجمل لتتناسب مع النص الأصلي.

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- إدخال التسجيلات على الكمبيوتر الرئيسي لكل عرض وهي المرحلة التي يقوم بها الخبير الهولندي العالمي وهو من الخبراء القلائل في التعامل مع أنظمة الصوت والضوء في العالم.

- مرحلة استيراد وتشغيل أجهزة الإرسال اللاسلكية والتي يتم إنتاجها من المصنع الوحيد في إنجلترا والمتخصص في تصنيع تلك الأجهزة المتوافقة مع نظم العرض.

- التسجيل في العاصمة الصينية بكين في مدينة الانتاج الإعلامي فى استديوهات يونيفرسال العالمية

- الإستعانة بأكبر نجوم السينما والإذاعة الصينية حتى لا تقل العروض الصينية إبهارا عن عروض الصوت والضوء بباقى اللغات والتي تم تسجيلها في الماضي بمشاركة كبار النجوم العالميين مثل انطوني كوين – اليزابيث تايلور – عمر الشريف- سير لورانس اوليفيه.

وأضاف سعد، أن الشركة المالكة لاستديو التسجيل قد منحتنا تسجيل العرض الخاص بمنطقة إدفو مجانا وبدون أي تكلفة إضافية كمساهمة في دعم السياحة في مدينة إدفو.

يذكر أنه قد تم إدخال اللغة الصينية لعروض الصوت والضوء بمنطقتي الهرم والكرنك مع بداية هذا العام كإحدى اللغات الأساسية التي يقدم بها العرض بالتعاون مع المركز الثقافي الصيني بالقاهرة لتصبح عروض الصوت و الضوء بمواقعها الخمسة ناطقة بتسعة لغات (العربية – الإنجليزية – الفرنسية – الإيطالية – الألمانية -الإسبانية–الروسية – اليابانية -الصينية).