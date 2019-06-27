الإسكندرية: توجيهات رئاسية بإنشاء صندوق سيادي للمحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

زار وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، محافظة الإسكندرية صباح اليوم الخميس، والتقى الدكتور محمد قنصوة، محافظ الإسكندرية.

واستمعت اللجنة لعرض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة.

قال المهندس محمد صلاح مدير عام إدارة التنمية الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، إن إجمالي تكلفة المشروعات التي يتم تنفيذها وسيتم افتتاحها قريبًا بالمحافظة تكلفتها 21.2 مليار جنيه.

وأشار إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء صندوق سيادي لمحافظة الإسكندرية، موضحًا أن المشروعات المزمع الانتهاء من تنفيذها تشمل مستشفى العجمي العام بتكلفة 750 مليون، والجامعة اليابانية بقيمة مليار جنيه، وطريق الكافوري، وبشاير الخير 3 وبشاير الخير 5، وإعادة النسق الحضاري لبعض المناطق، ويتم تطوير منظومة المخلفات والقمامة والصرف الصحي، وكذلك مشروع محور المحمودية.

وتابع: "يتم تطوير ميناء الركاب البري، واعتماد المخطط الاستراتيجي من مجلس الوزراء، وتطوير المناطق العشوائية مثل مساكن توشكي، والمكس، ومنطقة خلف العرائس، وسيتبقى 20 منطقة عشوائية محتاجة تدعيم مرافق، كما أن هناك توجيهات من الرئيس ببدء العمل على مشروع بشاير الخير 6، وتم تخصيص قطعة الأرض مساحتها 15 فدان.

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وأوضح مدير عام إدارة التنمية الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، أن نسبة تغطية خدمة الصرف الصحي بلغت 92،6 %، وهناك 18 محطة معالجة، وتم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لتخصيص 33 مليون جنيه لتطوير بعض المناطق في حي العامرية، وإنشاء وحدة البنية الأساسية للصرف على المشروعات والبحث عن موارد بعيدًا عن مصادر التمويل المعروفة في المحافظة.

وأضاف أن المحافظ صدق على قرار إنشاء مجلس أعلى للصحة في المحافظة، موضحًا أنه تم تخصيص 200 مليون جنيه لتطوير المستشفيات و22 مليون لتطوير الوحدات الصحية، بالتنسيق مع المجتمع المدني ومجتمع الأعمال.

ولفت إلى أنه بالنسبة للصندوق السيادي سيتم البدء بالمشروعات الصناعية، وإنشاء شركة محافظة الإسكندرية للأصول والتطوير والمرافق.

وعن الإجراءات المتخذة بشأن بطولة الأمم الإفريقية، أوضح أن تم رفع كفاءة الطرق المحيطة بالاستادات.

ويتضمن برنامج الزيارة، مناقشة النواب للتنفيذيين "مديري المديريات-رؤساء شركات المرافق – مديري الإدارة"، وجولة تفقدية للمبنى الإداري الملحق بالديوان العام والمركز النموذجي بخدمة المشروعات، ثم زيارة المنطقة الشمالية العسكرية، وزيارة ديوان حى شرق والمركز التكنولوجي، وتفقد مشروع تطوير ترعة المحمودية، وزيارة مشروع أعمال الحماية البحرية وقلعة قايتباي.

ويرأس الوفد البرلماني المهندس أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة الإدارة المحلية، وأعضاء لجنة الإدارة المحلية (محمد الدامي أمين سر اللجنة، محمد الحسيني، يسري الأسيوطي، أحمد سليمان، عصام إدريس، عبد العزيز الصفتي، عطية موسي، عبد الحكيم مسعود، مني جاب الله، أمل زكريا)، بالإضافة إلى المستشار رضا حسين أمين اللجنة، ومحمد صابر ومصطفي صبحي، من أمانة اللجنة.