في هذه الحالة.. 3 جهات تعمل يوم إجازة 30 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها اليوم الخميس، قرار الدكتور مصطفى مبدولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو التي توافق الأحد المقبل.

وأوضح قرار رئيس مجلس الوزراء أن هذه الأجازة لا تسري على جميع أعمال الامتحانات في المدارس والمعاهد والجامعات، موجهًا باستمرارها وفقًا للمواعيد المقررة.

ونص القرار، في مادته الأولى على أن "يكون يوم الأحد 30 من يونيو 2019 إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، ولا تسري هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات في المدارس والمعاهد والجامعات وتستمر وفقًا للمواعيد المقررة".