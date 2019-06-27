حدث في 8 ساعات| السيسي في اليابان.. وإعلان إجازة 30 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- إسلام ضيف:

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث على الصعيد المحلي من بينها تعيين محمد أمين ابراهيم عبد النبي نصر مستشارا لرئيس الجمهورية للشئون المالية، وموافقة الحكومة على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ومشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وفيما يلي يرصد "الخليج 365" أبرز الأحداث التي وقعت خلال 8 ساعات ماضية.

اجتماع وزاري لبحث إنتاج السيارات الكهربائية وألواح الطاقة الشمسية

قالت وزارة الدولة للانتاج الحربي، أن لقاء جمع وزيري الانتاج الحربي ووزير قطاع الأعمال، لبحث التعاون في مجال تصنيع السيارات الكهربائية وإقامة المرحلة الأولى لمجمع إنتاج الخلايا الشمسية بالتعاون مع شركة السبائك الحديدية بمقر الوزارة.

الأرصاد تكشف موعد وتفاصيل انكسار الموجة الحارة

توقع محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، انكسار الموجه الحارة التي تشهدها البلاد حاليا وانخفاض درجات الحرارة، لمعدلاتها الطبيعية السبت المقبل لتسجل الحرارة 36 درجة.

البيئة: 100 محطة لرصد الهواء في أنحاء الجمهورية

قامت وزارة البيئة بتركيب أول محطتين لرصد الهواء المحيط بمحافظة سوهاج، حيث تم تركيب محطة للرصد اللحظي أعلى مبنى الإدارة المركزية لجامعة سوهاج شرق النيل.

السيسي يجري مباحثات مع رئيس وزراء اليابان على هامش قمة العشرين

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مباحثات اليوم الخميس مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين التي تبدأ غدا الجمعة بمدينة أوساكا اليابانية.

قرار جمهوري بتعيين محمد أمين نصر مستشارًا للرئيس للشئون المالية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم ٢٩١ لسنة ٢٠١٩، بتعيين محمد أمين ابراهيم عبد النبي نصر مستشارا لرئيس الجمهورية للشئون المالية لمدة عام اعتبارا من ١٤ يونيو ٢٠١٩.

وزيرة السياحة: 50 % زيادة للسياح الوافدين من الصين الفترة الأخيرة

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة إن السوق الصينية تعد إحدى أهم الأسواق السياحية الواعدة بالنسبة لمصر، مشيرة إلى أن السياحة الوافدة من الصين إلى مصر زادت في الفترة الأخيرة بنسبة٥٠٪.

السيسي يدعو رئيس وزراء اليابان لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم بمدينة أوساكا مباحثات قمة موسعة مع رئيس وزراء اليابان "شينزو آبي"، بحضور وفدي البلدين.

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التعليم: 91.5 نسبة النجاح بالعينة العشوائية لـ"أحياء الثانوية"

اعتمدت وزارة التربية والتعليم، الخميس، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادة الأحياء، التي أداها طلاب شعبة العلوم بالثانوية العامة في 17 يونيو الجاري.

الرقابة الإدارية تلقي القبض على مهندس بحماية الأراضي في قضية رشوة

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، على مهندس حماية الأراضي بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمحافظة المنوفية بتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب قطعة أرض.

الحكومة توافق على تعديل قانون الحجز الإداري

وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى، وذلك بما يضمن استيداء مستحقات الدولة.

"توحيد وتخفيض".. الحكومة توافق على مشروع "إصلاح التأمينات والمعاشات"

وافق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعى اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مع الوضع فى الاعتبار ما تم طرحه من ملاحظات لعدد من الوزارات.

الحكومة توافق على التعاقد مع شركة توزيع وجبة البسكويت للمدارس

وافق مجلس الوزراء اليوم الخميس، على تعاقد وزارة التربية والتعليم مع إحدى الشركات لتوزيع وجبة بسكويت أوزان 50 و80 جرام للعام الدراسي 2019-2020، بذات شروط وأسعار العام الماضي 2018 – 2019، وبما لا يقل عن 170 مليون وجبة.

الحكومة توافق على قانون الإجراءات الضريبية الموحد

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مع الأخذ في الاعتبار ما أبداه بعض الوزراء من ملاحظات، وجاء القانون في 82 مادة مقسمة على عشرة أبواب.

"النيران تأتي من الممر".. ماذا حدث في حريق العتبة؟ -فيديو وصور

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، منطقة سوق الخضار بالعتبة والتي نشب بها حريق صباح اليوم، وتم على الفور تشكيل لجنة فنية لمعاينة ومعرفة ظروف وأسباب الحريق ومدى تأثر مبنى السوق به والتأكد من السلامة الإنشائية له.

رسميًا.. الحكومة تعلن إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الأحد المقبل الموافق 30 من يونيو عام 2019 إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.