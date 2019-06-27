مصر | بـ"أقراص ترامادول وفرد خرطوش".. سقوط تاجري مخدرات وأسلحة بالحوامدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"أقراص ترامادول وفرد خرطوش".. سقوط تاجري مخدرات وأسلحة بالحوامدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث الجيزة في القبض على تاجري مواد مخدرة وأسلحة نارية بمركز الحوامدية، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود معلومات للنقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث مركز الحوامدية، بقيام عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، متخذين دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما.

وبإجراء التحريات اللازمة وتأكد المقدم حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة، من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد مأمورية بإشراف المقدم محمد أبو القاسم رئيس مباحث المركز، وتمكن النقيب فاروق عبد القادر من القبض عليهما وتبين أنهما "أحمد.ط"، 30 سنة، عاطل، ومقيم مني الامير، بمركز الحوامدية وضبط بحوزته سلاح ناري فرد خرطوش، والثاني "محمد. ع"، 29 سنة، عاطل مقيم شارع ذكري ادريس بالحوامدية وعثر بحوزته على 40 قرص لعقار الترامادول، مبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهتهما اقرا خلال التحقيقات أمام العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، بما توصلت إليه التحريات وحيازتهما المضبوطات، بقصد الإتجار، وتحرر المحضر اللازم بإخطار مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.