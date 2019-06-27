شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة القاهرة يستعرض نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالكليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض مجلس جامعة القاهرة، في اجتماعه، الخميس، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالكليات.

وقال «الخشت» إنه تم إعلان نتائج عدد كبير من الكليات وسيتم إعلان باقي النتائج خلال أيام، ووجه التهنئة لأساتذة الجامعة وخريجيها الفائزين بجوائز الدولة (النيل، التفوق، التقديرية، التشجيعية) لعام 2018 التي تمنحها وزارة الثقافة في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والقانونية.

واستعرض مجلس جامعة القاهرة، الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2019/2020 التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، على أن تبدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول في 21 من سبتمبر 2019 ولمدة خمسة عشر أسبوعا، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول من 4 يناير 2020 حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير 2020، وتبدأ اجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 25 يناير 2020 حتى الخميس 6 فبراير 2020، وتُستأنف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم السبت 8 فبراير 2020 ولمدة خمسة عشر أسبوعا، وتُجرى الامتحانات خلال شهري مايو ويونيو وفقاً لطبيعة الدراسة بالكليات المختلفة.

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ووجه رئيس الجامعة التهنئة لعمداء الكليات وأساتذة الجامعة، بالتقدم الذي حققته الجامعة في تصنيف شنغهاي الصيني للتخصصات لعام 2019، حيث جاءت جامعة القاهرة الجامعة المصرية الوحيدة بـ ١٤ تخصصا في التصنيف شنغهاي للتخصصات، واقتربت الجامعة من سقف الـ١٠٠ في عدد من التخصصات، مثل الصحة العامة والصيدلة وعلوم الأدوية، وحققت المرتبة 201 – 300 في مجال علوم وتكنولوجيا الغذاء وطب الفم والأسنان والطب الاكلينيكي والهندسة المدنية وهندسة الاتصالات، بينما أشار تقرير شنغهاي للتخصصات إلى تحقيق الجامعة المرتبة من ١٥١ -٢٠٠ في مجال العلوم البيطرية، وجاءت في المرتبة 401 – 500 في مجالي الرياضيات والهندسة الكيميائية.

وأوضح «الخشت» أن تصنيف شنغهاي يستخدم ٥ معايير وخصص أوزان مختلفة للمؤشرات والمعايير الخمسة، وهي عدد الأبحاث المنشورة في المجلات المُفهرسة عالميًا، ونسبة الاستشهادات لكل تخصص أكاديمي، والتعاون الدولي في عدد الأبحاث المشترك فيها أكثر من دولة، وعدد الأبحاث المنشورة في مجلات متخصصة، وعدد الأساتذة الحاصلين على جوائز في موضوعات أكاديمية.

وأضاف أن مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة«Jar» أصبحت رقم ٥ على مستوى العالم في التخصصات البينية، كما أن مجلة كلية الحاسبات المعلوماتية حققت تقدمًا كبيرًا وفقًا لتصنيف كلاريفيت الأمريكي للمجلات العلمية الدولية، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من الأعداد لمجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية للجامعة، مؤكدا ضرورة نشر الأبحاث العلمية في مجال العلوم الإنسانية بالمجلة، معلنًا عن قُرب صدور العدد الأول منها، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتحويل مجلات الكليات والأقسام إلى مجلات دولية مع تكفل الجامعة بالتكلفة الخاصة بذلك.

وأعلن أن الجامعة ستعمل على رفع كفاءة ودهان شارع الجامعة والمباني المحيطة بما في ذلك ميدان الجيزة، وذلك انطلاقًا من دور الجامعة في الحفاظ على المظهر الحضاري لمحافظة الجيزة، مشيرًا إلى قيام جامعة القاهرة بالسير قُدمًا في مشروع تطوير المستشفيات الجامعية، حيث تم البدء في أعمال تطوير وحدة الطوارئ.