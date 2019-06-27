شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يستقبل سفير إيطاليا لمناقشة تطوير «شق الثعبان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الخميس، على ترحيب المحافظة بمساهمة الخبرة الإيطالية في تطوير منطقة شق الثعبان لصناعة الرخام بينهم في كافة المجالات وخاصة في مجال الصناعة، والتي تشتهر بها إيطاليا وخبراؤها في تحديث الآلات والمعدات وتقديم التدريب الحرفي اللازم مع استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، مؤكداً اهتمام الدولة بتطوير منطقة شق الثعبان وتحويلها إلى منطقة صناعية عالمية متخصصة في مجال صناعة الرخام والجرانيت، وكذلك تطوير عدد من المدن الجديدة على رأسها العاصمة الإدارية، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع العمراني وخلق فرص عمل للشباب.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع السفير جيامباولو كانتينى، سفير إيطاليا بالقاهرة، والوفد الرفيع المستوى المرافق له، ويضم الدكتور بيترو تومباتشينى المستشار الاقتصادى والتجارى، والدكتور فليتشة مانتينى ممثل الوكالة الإيطالية، لمناقشة دعم الحكومة الإيطالية لإنشاء مركز تكنولوجي للرخام والجرانيت بالمنطقة الصناعية بجميع المعدات والآلات ونقل الخبرات الايطالية في المجال.

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وقال «عبدالعال»، خلال اللقاء، إن الدولة تعمل حالياً على تطوير منطقة شق الثعبان واتخاذ عدد من الإجراءات للحفاظ على حقوق المستثمرين ومساعدتهم في تطوير صناعتهم ومساعدتهم بتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد ورفع كفاءة المنطقة وإنشاء مصنع لتدوير المخلفات الناتجة عن هذه الصناعة وإعادة استغلالها وإنشاء ميناء جاف ومنطقة لوجستية من خلال شركة متخصصة لإدارة المنطقة والعمل على الاستفادة من الخبرة الإيطالية لما لها من خبرات طويلة في مجال هذه الصناعة.

من جهته، أشار السفير الإيطالي إلى أن التعاون المصري الإيطالي يرجع لزمن بعيد في كافة المجالات وخاصة مجال الصناعة ونقل الخبرات الإيطالية لمصر وخاصة في المناطق الصناعية والتي تعتمد عليها إيطاليا اقتصاديا وأنه مؤخراً أثمر هذا التعاون عن إنشاء محطة معالجة المخلفات بمدينة الجلود بالروبيكي والذي ساهمت بصورة كبيرة في تخفيض معدل التأثير البيئي بالمنطقة، وأن هناك عدة عناصر أساسية تعمل على توفيرها في التجمعات الصناعية وهي المعدات والماكينات والآلات الصناعية الحديثة ونقل المعرفة والتدريب الحرفي اللازم للعاملين بالمجال وأخيراً في صورة المنتج الذي يخرج من المنطقة بخلق ماركات وعلامات تجارية حاصلة على شهادات الجودة والاستدامة والتسويق الداخلي والخارجي للمنتجات وهو يساهم في وضع مصر بالمكانة التي تليق بها في مجال التصدير لدول العالم المختلفة خاصة أفريقيا وأوروبا، خصوصا وأن مصر لديها المواد الأولية والتجمعات الصناعية الكبرى مما يساهم في التعاون في خلق المزيد من فرص التصدير للمنتج المصري.

شهد اللقاء اللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والمهندس سيد أباظة رئيس شعبة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات المصرية، والعميد ماجد فوزي نائب رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بشق الثعبان، وعدد من قيادات المحافظة.