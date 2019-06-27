شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين هجوم العريش الإرهابي: بالغ تعازينا وخالص مواساتنا لأهالي الضحايا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدانت مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة تمركز لقوات الشرطة بمدينة العريش، وأسفر عن مقتل عدد من رجال الأمن، معربة عن بالغ تعازيها وخالص مواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذا العمل الإرهابي.

وشددت وزارة الخارجية البحرينية على موقف مملكة البحرين الثابت الداعم لجمهورية مصر العربية الشقيقة، وجهودها الحثيثة في مواجهة العنف والإرهاب ومساعيها الدؤوبة لترسيخ الأمن والسلم، مؤكدة على ضرورة توثيق التعاون الدولي من أجل القضاء على الإرهاب بكل صوره وأشكاله.