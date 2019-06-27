شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة» تتابع حالة مصري بالإمارات: «سقط من الدور التاسع أثناء عمله» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان، توجيهات فورية، لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، بسرعة متابعة حالة الشاب المصري «حافظ.م.م.أ.س» من الدقهلية قرية مشلا ميت غمر، الذي سقط من فوق بناية بالدور التاسع بإمارة الشارقة في أثناء عمله كنجار مسلح لدى إحدى شركات المقاولات، فضلا عن مستحقاته المالية لدي صاحب العمل.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، في تصريحات صحفية، إنه طبقا لتوجيهات الوزير مع مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي حالة المصري المصاب أولا بأول، فضلا عن مستحقاته المالية لدي صاحب العمل، حيث وصف المستشار العمالي ياسر أحمد عيد حالة المواطن الصحية أنها سيئة للغاية، والجمجمة مهشمة وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، ويتم علاجه على الضمان الصحي، لأنه حالة طارئة، ومن المقرر أن يستكمل علاجه على نفقة الدولة.

كما اتضح أن الشاب المصاب مقيم على كفالة أحدي شركات تنظيم المعارض والمسئول عنها «قدري.م.م.» مصري الجنسية ويمارس عمله كنجار مسلح لدى شركة: أ. للمقاولات لصاحبها «أبراهيم .ع.أ.» مصري الجنسية لدى مشرع ملك شركة«أ. للمقاولات والبناء» بدون عقد ‘عارة أو أوراق نظامية وبعد سقوط المواطن المصري من الدور التاسع في أثناء العمل، تم على الفور احتجاز المقاول والتحقيق معه وحجز جواز سفره ومازالت التحقيقات بالنيابة العامة جارية.

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وقام مكتب التمثيل العمالي بالاتصال بالمقاول المسؤول والذي تهرب في البداية من المسئولية، مؤكدا أن العامل ليس له مستحقات لديه وتم الاتفاق بضرورة مقابلة المستشار العمالي ياسر عيد بالقنصلية العامة في دبي اليوم، وحضر المقاول وتم عقد اجتماع معه ومع القنصل وتم الضغط عليه حتى أقر أن مستحقات المصاب حوالي ٣٠٠٠ درهم، فتم الاتفاق على تحويل مبلغ ٥٠٠٠ درهم لأسرة المصاب، وتعهد بتحويل مبلغ شهري قدره ١٥٠٠ درهم لأهل المصاب حتى تتضح الرؤية وهو مسؤول عن ما يلزم المصاب رغم مساءلته قانونا.

وتم الاتصال الكفيل الأصلي المدعو «قدري.م.م.» والتأكيد أنه مسؤول عن حالة المصاب في جميع الأحوال، وحاول- أيضا -التنصل من المسئولية، حيث ذكر أنه أعطى المصاب خطاب إعارة ولكنه لم يوثقها قانونا، وتم مواجهته بمسئوليته، وتم الاتفاق على تحويل مبلغ ٥٠٠٠ درهم أخرى لأسرة المصاب في مصر ووعد بتحويلها أول الأسبوع القادم.

وتم التوصل هاتفيا مع والد المصاب بقرية مشلا ميت غمر، وتوضيح له الأمر، وعليه أن يتابع مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، والقنصلية العامة في دبي للوقوف على حالة نجله أولا بأول وذلك بناء على تعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان، مع ابلاغه تمنيات بتمام الشفاء لنجله المصاب وتوجيه الوزير للمستشار العمالي بمتابعة حالة المصاب ومستحقاته المالية وتم الاتفاق على تحويل المبالغ على حساب أبنه محمود ببنك مصر فرع ميت غمر بناء على طلب الوالد، وبالفعل قام المقاول بتحويل مبلغ ما يعادل ٥٠٠٠ درهم حسب الاتفاق لهذا الحساب .

كما انتقل المستشار العمالي ياسر عيد إلى مستشفى القاسمي بإمارة الشارقة لزيارة المصاب، الذي اتضح أن حالته الصحية سيئة للغاية، وتم لقاء مرافقيه من بلدته، وشرح لهم النقاط القانونية، وأن مكتب التمثيل العمالي يتابع الحالة بناء على تكليفات وزير القوي العاملة واننا متابعون للحالة وتم الاتصال ثانية بوالد المصاب للتأكيد على تحويل المبلغ وطمأنته على حالة ابنه- مضطرا على خلاف الحقيقة نتيجة لحالته النفسية، وجاري متابعة الحالة والتحقيقات.