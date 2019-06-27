شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يشارك في «العربي للمياه»: الاجتماعات ناقشت 24 بندًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، الخميس في الدورة الحادية عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه في إطار عضوية مصر في المجلس الوزاري العرب للمياه، والمشاركة الفعالة والمستمرة في كافة أعمال المجلس الوزاري والذي يضم وزراء المياه من كافة الدول بالمنطقة العربية للتعاون في مجال بحث قضايا المياه في المنطقة والوقوف على الوضع المائي الحالي في الدول العربية، من أجل التعاون بين الدول العربية لإيجاد حلول لقضايا المياه في المنطقة العربية وتحسين الادارة المتكاملة للموارد المائية.

وافتتح الاجتماع الوزاري بكلمات وزراء من الدول العربية، حيث رحبت دولة الكويت بالحضور وتسليم رئاسة الدورة القادمة للمجلس الوزاري العربي للمياه إلى دولة فلسطين التي أوضحت أهمية التحرك بشكل مدروس خاصة في ظل الوضع الجيو سياسي وكذلك في ظل تناقص الموارد المائية والزيادة الطلب عليها وصعوبة إيجاد تمويلات لحل مشكلة المياه في قطاع غزة، كما شكرت القائمين على إعداد الدورة الحالية من المجلس الوزاري وقدمت الشكر للدول الداعمة لفلسطين وطلبت الدعم لمواجهة الهجرة القصرية.

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وناقشت الاجتماعات ممارسات سلطة الاحتلال الاسرائيلية في سرقة المياه العربية في الجولان السورية المحتلة والجنوب اللبناني والاراضي الفلسطينية، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، والتعاون في استغلال الموارد المائية المشتركة، وتعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع الدول الغير العربية.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري في تصريحات صحفية الخميس، ان فعاليات الاجتماع الحادي عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه ناقشت 24 بنداً بشأن القضايا والشواغل التي تخص مجال المياه بالمنطقة العربية ومنها متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة.

وطالب وزير الري المصري بضرورة التزام منظمات المجتمع المدني بعدم التنافس فيما بينها وتكرار المشروعات والدراسات فيما يعد اهدار للموارد وضرورة الرجوع للدول وعدم عمل أي دراسات بمعزل عن الدول وطالب كذلك المنظمات الإقليمية والمدنيين والأمانة الفنية بجامعة الدول العربية بوضع اليه وحوكمة لمجال عمل المنظمات والتنسيق فيما بينها طبقا لأولويات الدول العربية على ان يتم متابعه كافة القرارات خلال الاجتماع القادم المقرر عقده خلال الفترة ٢٠-٢٤يونيو ٢٠٢٠.

وعقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري، اجتماعًا ثنائيا مع وزير المياه بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك لبحث سُبل التعاون المشترك في مجال ادارة المياه وبحث أوجه تبال الخبرات في مجالات البحث العلمي والتدريب بين البلدين ومشروعات التحلية والحوكمة.