شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يُهنئ السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

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جاء في نص البرقية: «يُسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، أسمى آيات التهاني مقرونة بأطيب التمنيات، بمناسبة حلول الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو المجيدة».

وأضافت البرقية: «في هذا اليوم الفارق، خرج الملايين من أبناء الشعب المصري العظيم منتفضاً، من أجل استعادة هويته وإنقاذ البلاد من الفوضى والانهيار، ليملأ ميادين مصر المحروسة في مشهد حضاريّ شهد له العالم أجمع، صانعاً أعظم الثورات في العصر الحديث، لتمارس الدولة هيبتها ودورها الوطنيّ في بناء الحاضر وتأمين المستقبل».

وقال رئيس الوزراء: «وإننا يا سيادة الرئيس، ونحن نحتفل بهذه المناسبة التاريخية، نُعاهدكم عهد الأوفياء على بذل المزيد من الجهد والعطاء لدفع عجلة التنمية والبناء، داعين المولى عز وجل أن يُوفقكم ويرعاكم ويُسدد على طريق الحق خُطاكم، لما فيه الخير لمصر وشعبها العظيم. وكل عام وسيادتكم».