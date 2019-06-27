شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستضيف صالون ناعوت بالكاتدرائية السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينتظر جمهور صالون ناعوت الشهري، يوم السبت القادم ٢٩ يونيو في تمام السادسة، لقاء ضيف الشرف، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذي سوف يتحدث عن (قيمة الوطن) في حوار مفتوح حول تلك الفكرة.

وتتحدث ناعوت في فقرة (مصريات) عن: (الوطن عند السلف الصالح)، والمقصود بهم (الأجداد المصريين الفراعنة).

وكان مقررًا عقد الصالون في فندق سونستا بشارع الطيران، ولكن نظرًا لظرف صحي طارئ ألمّ بقداسة البابا بسبب الإرهاق في العمل، قرّر البابا تواضروس الثاني أن يستضيف الصالون هذا الشهر في (المقر البابوي، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية).