شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «البحوث الإسلامية» يبحث تعزيز التعاون مع وفد من سلطنة بروناي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، د. نظير محمد عياد، الخميس، وفدًا من سلطنة بروناي ضم عارفين أبوبكر، الملحق الثقافي لسفارة بروناي دار السلام بالقاهرة، ومبارك سيد، المسؤول الثقافي والتعليمي بالسفارة، ونهال أحمد مترجمة السفارة، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين الأزهر الشريف ودولة بروناي في الكثير من المجالات، ومنها ما يتعلق بالطلاب الوافدين من بروناي، فضلا عن التبادل العلمي، وتحقيق البرامج التعليمية والمعرفية، إلى غير ذلك من مجالات التعاون المشترك، خاصة تلك المتعلقة بالاستعانة بخبراء وعلماء الأزهر في نشر وسطية وتسامح الدين الإسلامي.

ورحب «عياد»، خلال اللقاء، بالوفد، معربًا عن سعادته بالتعاون المشترك، مشيرًا إلى أن رسالة الأزهر في التوعية ونشر التسامح والسلام بين الشعوب رسالة عالمية عمل الأزهر الشريف على مرّ تاريخه على القيام بها.

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وقدم الأمين العام صورة إجمالية عن الدور الذي يقوم به مجمع البحوث الإسلامية سواء ما يتعلق منه بالإصدارات العلمية، أو الاتصال المباشر مع الناس على المستوى المحلي، أم من خلال دوره العالمي الذي يؤديه مبعوثو الأزهر إلى دول العالم المختلفة، خاصة في هذا التوقيت المليء بالتحديات الفكرية التي تحتاج إلى مواجهة حاسمة لتيارات العنف والتطرف، والجهود التي يبذلها في إعداد الطلاب الوافدين ليكونوا سفراء في بلادهم.

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية يستقبل وفدا من بروناي

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية يستقبل وفدا من بروناي

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية يستقبل وفدا من بروناي

من جانبه، أبدى الوفد إعجابه بالدور المهم الذي يقوم به الأزهر الشريف، ومؤكدا أن العالم في حاجة إلى علماء الأزهر ورجاله الأجلاء لتصحيح المفاهيم الخاطئة، ولبيان حقيقة الدين الإسلامي وما يدعو إليه من قيم التعاون والرحمة والإنسانية.

كما أبدى الوفد استعداده للتعاون المشترك مع المجمع في نشر رسالة الأزهر وترجمة السلسة العلمية للمجمع إلى بعض اللغات حتى يتم الاستفادة منها وبما تحويه من معالجات مهمة لكثير من القضايا المعاصرة.