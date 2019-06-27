تصل 80%.. الأرصاد تعلن ارتفاعًا جديدًا في الرطوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة لتسجل ما بين 39 إلى 40 درجة مئوية على جميع الأنحاء.

وأوضح شاهين لمصراوي، أن نسب الرطوبة تبلغ اليوم خلال ساعات النهار من 25 إلى 30%، تزيد خلال فترات الليل وحتى الصباح الباكر لتصل إلى 75% على القاهرة.

وتابع أن نسب الرطوبة تبدأ السبت في الزيادة خلال فترات الليل إلى 80%، وتبلغ 35% خلال ساعات النهار، لافتا إلى أن الانخفاض في درجات الحرارة يأتي نتيجة تأثير الكتلة الشمالية القادمة من البحر المتوسط بشكل مباشر والتي ستقلل من درجة الحرارة وترفع من نسبة الرطوبة.

ونوه إلى ارتفاع درجات الحرارة على شمال الصعيد لتترواح ما بين 40 إلى 42 درجة وتسجل في جنوب الصعيد 45 درجة، وتترواح على السواحل الشمالية ما بين 31 و32 درجة.

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وأضاف أن البلاد تشهد حاليا موجه حارة مستمرة تصل للذروة غدًا الجمعة على الوجه البحري والقاهرة، وتعود إلى معدلاتها مرة أخرى مطلع الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة من سمات فصل الصيف.

ونصح شاهين، المواطنين بزيادة معدلات شرب المياه والسوائل خلال ساعات النهار نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة التي تشهدها البلاد، وارتداء الملابس القطنية، وعدم التواجد في أماكن سيئة التهوية والمنافذ المغلقة.

وناشد المواطنين بعدم الوقوف في الأماكن المزدحمة قدر الإمكان حفاظا على الأطفال ومرضى ضيق التنفس وكبار السن، مع ارتداء غطاء واقي للرأس "كاب أو شمسية" خلال ساعات النهار.

وبالنسبة للسائقين، نصح شاهين، بالحذر أثناء القيادة فترة تكون الشبورة، وضبط إطارات السيارات بسبب الحرارة المرتفعة، وعدم ملء "التنك" بالبنزين للنهاية حتى يسمح لامتداد السوائل والبخار للخارج.