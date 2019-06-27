حملة "أكتوبر- هتتغير" تزرع شجر مثمر في المدرسة اليابانية بالمنطقة الصناعية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أهدت حملة "أكتوبر هتتغير" شجر مثمر لطلاب المدرسة المصرية اليابانية بالمنطقة الصناعية في مدينة السادس من أكتوبر ضمن مبادرة "أكتوبر هتتخضر" التي دشنتها الحملة برعاية جهاز مدينة 6 أكتوبر ومجلس أمناء المدينة.

وقام الطلاب بزراعة الشجر اليوم الخميس بمشاركة صابر سيد وعمرو النجار ومني سلامة وأحمد البكل مؤسسي ومنسقو الحملة والمهندس محمد عمرو المشرف علي إدارة التشجير والتجميل بجهاز 6 أكتوبر وقيادات الجهاز وبمشاركة أولياء الأمور.

وقال المهندس محمد عمرو المشرف على إدارة التشجير والتجميل بجهاز 6 أكتوبر إن الجهاز يدعم جميع المبادرات التي من شأنها إحداث نقلة حضارية في المدينة لافتاً إلى أن أهم ما يميز الحملة المشاركة الواسعة من الأهالي وحرصهم على ظهور المدينة بشكل حضاري.

وأشاد عمرو بوصول الحملة للمدرسة اليابانية بالمنطقة الصناعية كأول نموذج في محافظة الجيزة يشارك فيه الطلاب في أعمال الزراعة داعياً ان تمتد إلى جميع المدارس.

ومن جانبها أشادت هبه الجندي وكيل المدرسة المصرية اليابانية بالمنطقة الصناعية بالحملة وحرص أعضائها وجهاز المدينة على مشاركة الطلاب حيث تندرج ضمن الأهداف والأنشطة التي يقوم بها الطلاب داخل المدرسة لإكساب مهارات التعلم بالممارسة العملية.

وأكد صابر سيد أحد منسقي فريق "أكتوبر هتتغير" أن الحملة لا تهدف للربحية وتسعى للانتشار في كل أحياء المدينة بعد الإقبال الواسع الذي شهدته الفترة الماضية.

وتابع سيد أن الفريق مستعد لزراعة شجر مثمر في كل المدارس اليابانية، أحد المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالتعليم، في إطار دورها الإيجابي والمجتمعي.

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وأعلنت الحملة "أكتوبر هتتغير" منذ أيام عن تنظيم تجمعاً لتوزيع شتيلات شجر مثمر على سكان مدينة 6 أكتوبر ولاقت إقبالاً واسعاً من الأهالي وتعتزم تنظيم أكثر من فاعلية خلال الفترة المقبلة برعاية المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز 6 أكتوبر ومجلس الأمناء.

وقال سيف السكري المنسق العام للفريق في تصريحات سابقة إنه سيتم دعوة المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز 6 أكتوبر ورئيس مجلس الأمناء لحضور فاعليات توزيع الشجر.

وأكد أن فريق "أكتوبر هتتغير" يعمل علي تحسين الخدمات في أكتوبر وخدمة المواطنين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار السكري إلى أن المبادرة بدأت أعمالها في الجيزة منذ 2014 وقامت بتوزيع ما يقرب من 16500 شجرة في أكتوبر والشيخ زايد وحدائق أكتوبر.

وأضاف: "سيتم توزيع الشتيلات يتم علي حسب المنطقة وتضم ليمون وبرتقال ويوسفي وحوافة ورمان وتين وزيتون بعمر سنة ونصف إلى سنين بسعر 10 جنيهات للشتلة الواحدة".

وقال سيد خليفة نقيب الزراعيين في تصريحات سابقة إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لزراعة مليون شجرة مثمرة تم تنفيذها في 9 محافظات حتى الآن.

وأوضح أنه جارٍ التنفيذ في باقي محافظات الجمهورية من خلال جدول زمني وبالتنسيق مع المحافظين والأجهزة المعنية.