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فتح حدائق القاهرة بالمجان بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، فتح حدائق العاصمة بشكل مجاني كامل وذلك يوم الأحد المقبل، تزامنًا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

وأعلن المحافظ، تخفيض قدره 50% على أسعار تذاكر الأتوبيس النهري، في نفس اليوم بمناسبة الاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو.​

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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