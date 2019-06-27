الرقابة الإدارية تعلن ضبط مسؤول ومفتش بـ"ضرائب القاهرة" بقضية رشوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على مسئول إدارة شئون العاملين بمصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة، ومفتش بمديرية الضرائب العقارية بمحافظة أسيوط في تقاضي رشاوي مالية نحو 100 ألف جنيه من بعض المواطنين.

وذكرت الهيئة في بيان الخميس، أن مفتش المديرية المتهم توسط لدى مسؤول شؤون العاملين وتلقى مبالغ مالية من بعض المواطنين مقابل زعمهم قدرتهم على تعيين انجالهم بالمصلحة.

وأضافت الهيئة في بيان أن النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين.​