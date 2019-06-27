مصر تدين تفجيرات تونس وتعزي الضحايا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، عن إدانتها بأشد العبارات التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا عددًا من الأهداف الأمنية بالعاصمة التونسية اليوم، مما أسفر عن وقوع قتيل وعدد من الجرحى بين كل من قوات الأمن التونسية والمواطنين.
وقدمت مصر، وفق البيان، خالص التعازي لذوي الضحية، معبرة عن تمنياتها بسرعة الشفاء لمُصابي الحادثين الغاشمين.
وجدد البيان تأكيد مصر على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في التصدي لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف عبر تجفيف منابع تمويل ودعم الجماعات الإرهابية، والحيلولة دون توفير الملاذ الآمن لعناصرها.
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