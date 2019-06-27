"البحوث الإسلامية" يبحث مع وفد من "بروناي" التبادل العلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

استقبل الدكتور نظير محمد عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الخميس، وفدًا من سلطنة بروناي ضم عارفين أبو بكر الملحق الثقافي ىلسفارة بالقاهرة، ومبارك سيد المسئول الثقافي والتعليمي.

وأوضح المجمع في بيان له الخميس، أن الجانبين بحثا أوجه التعاون المشترك بين الأزهر الشريف ودولة بروناي في الكثير من المجالات، ومنها ما يتعلق بالطلاب الوافدين من بروناي، فضلا عن التبادل العلمي، وتحقيق البرامج التعليمية والمعرفية، إلى غير ذلك من مجالات التعاون المشترك، خاصة تلك المتعلقة بالاستعانة بخبراء وعلماء الأزهر في نشر وسطية وتسامح الدين الإسلامي.

وأعرب أمين المجمع، عن سعادته بالتعاون المشترك، مؤكدًا أن هذا التعاون ينبثق من دور الأزهر العالمي بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مشيرًا إلى أن رسالة الأزهر في التوعية ونشر التسامح والسلام بين الشعوب رسالة عالمية عمل الأزهر الشريف على مرّ تاريخه على القيام بها.

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وقدم عفيفي، صورة إجمالية عن الدور الذي يقوم به مجمع البحوث الإسلامية سواء ما يتعلق منه بالإصدارات العلمية، أو الاتصال المباشر مع الناس على المستوى المحلي، أو من خلال دوره العالمي الذي يؤديه مبعوثو الأزهر إلى دول العالم المختلفة، خاصة في هذا التوقيت المليء بالتحديات الفكرية التي تحتاج إلى مواجهة حاسمة لتيارات العنف والتطرف، والجهود التي يبذلها في إعداد الطلاب الوافدين ليكونوا سفراء في بلادهم.

من جانبه أبدى الوفد إعجابه بالدور المهم الذي يقوم به الأزهر الشريف، مؤكدًا على أن العالم في حاجة إلى علماء الأزهر ورجاله الأجلاء لتصحيح المفاهيم الخاطئة، ولبيان حقيقة الدين الإسلامي وما يدعو إليه من قيم التعاون والرحمة والإنسانية.

كما أبدى الوفد استعداده للتعاون المشترك مع المجمع في نشر رسالة الأزهر وترجمة السلسلة العلمية للمجمع إلى بعض اللغات حتى تتم الاستفادة منها وبما تحويه من معالجات مهمة لكثير من القضايا المعاصرة.