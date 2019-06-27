تحت تهديد السلاح.. ضبط المتهمين باستدراج وسرقة مبلغ مالي من مندوب شركة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أجهزة الأمن بسوهاج، 3 أشخاص استدرجوا مندوب شركة خاصة أسفل كوبري طما العلوي على النيل واستولوا على 20 ألف جنيه تحت تهديد السلاح.

ورد بلاغ لمركز شرطة طما من "وليد ع"، 38 سنة، مندوب مبيعات بشركة للصناعات الغذائية "قطاع خاص" باتصال أحد الأشخاص به هاتفياً وطلب مقابلته أسفل كوبري طما الجديد دائرة المركز لتسليمه بعض المنتجات الخاصة بالشركة وحال وصوله للمكان فوجئ بـ 3 ملثمين أجبروه على إعطائهم مبلغ 20 ألف جنيه “حصيلة مبيعات منتجات الشركة تحت تهديد السلاح الناري وفروا هاربين.

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جهود فريق البحث توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "ر.أ"، 21 سنة، "ح.ع" 26 سنة، "م.ع" 19 سنة، تجار مواد غذائية.

أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وضبط السلاح المستخدم عبارة عن عدد 3 فرد روسي محلي الصنع والمبلغ المالي.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.