ضبط 34 موقفا عشوائيا والتقاط 70 مخالفة "رادار" في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع والمحاور الرئيسية تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية للقطاع.

‫وأسفرت جهود الحملات بقيادة اللواء علاء متولي، مدير مرور الجيزة -خلال 24 ساعة- عن ضبط 3 آلاف و434 مخالفة مرورية، تتصدرها الانتظار الخاطئ بـ385 مخالفة تليها نموذج 125 بـ1096 مخالفة.

كما تم ضبط 34 موقفا عشوائيا، وتحرير 70 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار"، و39 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان وشن 65 حملة استهدفت سيارات السرفيس والتصالح الفوري في 21 حالة.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء عصام الدين شادي مدير الإدارة العامة للمرور بشن عدة حملات مرورية وانضباطية؛ لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.