دعوى قضائية لتغير المسمى المهني لأعضاء نقابة مصممي الفنون التطبيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: أقام وليد عبد اللطيف المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بتغير المسمى المهني لأعضاء نقابة مصممي الفنون التطبيقية من مصمم إلى مهندس تصميم. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 51174 لسنة 73 كلًا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة. وأكدت الدعوى أن مهنة مصممي الفنون التطبيقية الصادرة بقرار وزير الصناعة والتنمية التكنولوجيا هي مهنة هندسية فنية تعمل في مجال هندسة التصميمات الصناعية المحددة بقانون الإنشاء نقابة مصممي الفنون التطبيقية وتهدف إلى التخطيط والتصميم العلمي الابتكاري. وأضافت أن خريج كلية الفنون التطبيقية بما درسه من علوم هندسية وفنية قد يؤهله للعمل كمهندس تصميمات صناعية، بالإضافة إلى أن هناك خريجي من كليات الفنون التطبيقية يتم قبول عضويتهم بنقابة المهندسين مثل خريجي قسم النسيج وطباعة المنسوجات.

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