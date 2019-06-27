تجديد حبس 4 من نزلاء "دار أيتام أكتوبر" بتهمة تجارة المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة 6 أكتوبر، اليوم الخميس، تجديد حبس 4 متهمين من نزلاء إحدى دور الايتام بمدينة 6 أكتوبر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، أثناء بيعهم المواد المخدرة لعملائهم، وضبط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة، وهاتف محمول.

وبمناقشة المتهمين اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار فيها، والمبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من حصيلة الاتجار، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.