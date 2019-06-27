مصدر قضائي: "عبد النبي" رئيسا لمحكمة طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قال مصدر قضائي، إن المستشار محمد محمد السيد عبد النبي، سيتولى منصب رئيس محكمة استئناف طنطا، خلفًا للمستشار محمد عز الدين الشنتناوي، بحلول الأول من يوليو المقبل.

وأضاف المصدر - الذي رفض ذكر اسمه- لمصراوي، أن المستشار "عبد النبي" تولى منصب رئيس المحكمة، حسب مبدأ الأقدمية بين قضاة الاستئناف المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية.

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وأكد المصدر أن رئيس استئناف طنطا، سيكون ضمن تشكيل مجلس القضاء الأعلي الجديد، على اعتبار أنه من أقدم رؤساء الاستئناف.

وتنص المادة 77 من قانون السلطة القضائية، على أن تشكيل مجلس القضاء الأعلى، برئاسة رئيس محكمة النقض، وعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، وأقدم اثنين من نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى.

وبحسب مبدأ الأقدمية في قانون السلطة القضائية، من المقرر أن يتولى المستشار بدري عبد الفتاح بدري محمد، رئاسة محكمة استئناف القاهرة، خلفًا للمستشار محمد رضا شوكت، وتولى منصب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية المستشار نابليون حبيب غبريال أبو الخير، خلفًا للمستشار منير محمد عبد الفهيم، أول يوليو المقبل.