تجديد حبس القاضي المتهم بالرشوة 15 يوما على ذمة التحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
قرر قاضي المعارضات، اليوم الخميس، تجديد حبس القاضي المتهم بالرشوة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة تلقي رشوة وتضمن القرار تجديد حبس 3 متهمين آخرين في نفس القضية -وسطاء وراش -.
كانت نيابة امن الدولة العليا قررت أمس حبس المتهمين احتياطيا وعرضوا على قاضي المعارضات اليوم الذي امر بتجديد حبسهم.
وألقي القبض على القاضي المتهم في القضية يوم الثلاثاء الماضي وبدأت نيابة امن الدولة التحقيق معه ومواجهته بالاتهامات المنسوبة له وقررت حبسه أمس.
ويواجه القاضي م. أ اتهامات بتلقي رشوة بينما يواجه المتهمين الاخرين اتهامات تقديم الرشوة والتوسط فيها.
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