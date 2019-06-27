على منصة القضاء .. مستشاري مجلس الدولة يكرمون قاضي المعاشات لاكتمال عطائه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

ودعت منصة القضاء بمجلس الدولة المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة "قاضي المعاشات" في حفل صغير بقاعة 11، حيث كرم أعضاء الدائرة التاسعة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا رئيس الدائرة، لاكتمال عطائه وبلوغه السن القانوني للمعاش، وذلك عقب انتهاء الجلسة وأثناء وجودهم على منصة القضاء.

وقدم أعضاء الدائرة هدايا تذكارية لرئيس المحكمة، في حالة من السعادة ممزوجة بالحزن لفراق رئيسهم.

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وأكد الفقي أثناء التكريم أنه يفخر بالعمل مع قضاة كانوا بمثابة الأخلاق والعلم يفخر بهم مجلس الدولة وسوف يكونوا أداة لتقدم المجلس وازدهار مكانته.

وتخرج المستشار أحمد الفقي عام 1971 من كلية الشرطة وحصل على ليسانس حقوق جامعة عين شمس، والتحق بالمجلس عام 1982 بوظيفة نائب نقلا من الشرطة بموجب قرار جمهوري.

وتدرج الفقي في العمل القضائي الدرجات الوظيفية المعتادة طبقا للوائح مجلس الدولة، فعمل في محكمة القضاء الاداري، ثم عضو بالمحكة الإدارية العليا، ثم رئيس المكتب الفني للفتوى والتشريع ونائب رئيس قسم التشريع، ثم أصبح عضو بالتفتيش الفني، ثم رئيس دائرة الفحص بالثانية عليا، وأخيرا رئيسًا للدائرة التاسعة موضوع "معاشات وتسويات" .