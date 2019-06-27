أخبار مصر | محافظ القاهرة يتفقد حريق سوق الخضار بالعتبة‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يتفقد حريق سوق الخضار بالعتبة‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، منطقة سوق الخضار بالعتبة، والتي نشب بها حريق، صباح اليوم، وتم على الفور تشكيل لجنة فنية لمعاينة ومعرفة ظروف وأسباب الحريق ومدى تأثر مبنى السوق به والتأكد من السلامة الإنشائية له.

وكانت غرفة العمليات بمحافظة القاهرة، قد تلقت بلاغا، عن اندلاع حريق بسوق الخضار بالعتبة.

وانتقلت 25 سيارة منالحماية المدنية لموقع البلاغ وتمكنوا من السيطرة على الحريق من دون إصابات أو وفيات.