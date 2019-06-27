أخبار مصر | محافظ الجيزة: رصف طريق مطار إمبابة بتكلفة 20 مليون جنيه‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: رصف طريق مطار إمبابة بتكلفة 20 مليون جنيه‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بدء أعمال رصف وتطوير شارع مطار إمبابة بحي شمال بطول 3 كم ضمن خطة المحافظة في خلق محاور مرورية جديدة لإحداث طفرة مرورية بالمنطقة بالكامل.

وأكد المحافظ، أن أعمال تطوير الطريق تتم بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق، وذلك بتكلفة تصل الى 20 مليون جنية وستنتهى خلال 6 أشهر، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير ورفع كفاءة الميادين والشوارع المرورية لإستيعاب حركة السيارات وتحقيق سيولة المرورية تساعد المواطنين على الوصول إلي أماكن عملهم والتنقل بين الأماكن وبعضها في أسرع وقت.

وقال المحافظ إن الشارع يشهد كثافات مرورية عالية، ويعد محور مروري هام وحيوى بشمال الجيزة حيث يربط بين محور أحمد عرابي ومنطقتى إمبابة والبراجيل، مشيراً أن الشارع كان يعاني من تهالك طبقه الرصف ووجود أعمال حفر للمرافق به أدى إلى صعوبه حركة المواطنين به.

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وأشار المحافظ، إلى أنه تم البدء فى أعمال تطوير الشارع وإزالة كافة تعديات المحلات والمقاهي من علي خطوط التنظيم وتوسعته وذلك بداية من منطقة مطار إمبابة وحتي شارع محمد حجازي.

ولفت إلى أنه سيتم تدعيم الشارع بأعمدة إنارة ليد حديثة لإضاءة الشارع ودهان البلدورات ودعمة بالأشجار والنخيل والزراعات الخضراء لإضفاء لمسه جمالية عليه.

وكلف "راشد" رئيس حي شمال الجيزة، باستمرار إزالة كافة التعديات الموجودة علي خطوط التنظيم بالشارع والتنسيق وإزالة أي معوقات بالشارع لتتماشي مع أعمال التطوير الجاري تنفيذها.

بدوره قال محمد نور، رئيس حي شمال الجيزة، إن الشركة المنفذة لأعمال الرصف بدأت بالفعل فى تطوير الطريق وسيتم المتابعة اليومية لنسب تنفيذ الاعمال حتى يتم الإنتهاء من الطريق، مشيراً أنه فى إطار توجيهات اللواء المحافظ بتجميل الميادين، فقد تم رفع كفاءة وتطوير مدخل مدينة الأمل وإنشاء ميدان به ودعمة بالأشجار والمسطحات الخضراء وبأعمدة إنارة ليد حديثة