مصر | "عصابة الأطفال".. التحقيق مع 3 لسرقتهم فلنكات السكة الحديد بالبدرشين

جاء بالتحقيقات التي أجرتها النيابة، أنه اثناء مرور دورية أمنية من ضباط مركز البدرشين، لتفقد الحالة، تلاحظ لهم تحميل 3 من الصبية كمية من مهمات وفلنكات السكة الحديد علي تروسيكل والسير بها، وعلى الفور تم ايقافهم وبسؤلهم عن الفلنكات أصيبوا بالإرتباك، وحاولوا الفرار من رجال الشرطة تاركين الحمول التي كانت بحوزتهم.

وأضافت التحقيقات " أن القوة الأمنية قامت بمطاودتهم وتمكنت من القبض عليهم وتبين أنهم هم " ح. ع" ١٦ عام، و" ف. ح" ١٦ عام، و" ت. س" ١٧ عام جميعهم من منطقة عرب غنيم بحلوان، وبسؤالهم أكدوا خلال التحقيقات أنهم أصدقاء منذ سنوات، وقد قرروا العمل لكسب المال ولكنهم لم يجدوا عمل مناسب.

وأشارت التحقيقات انه خلال سيرهم في أحد الأيام بالقرب من قضيب القطار تمكنوا من أخذ كمية من الحديد وفلنكات القطار وقاموا ببيعها وحصلوا من خلالها على المال، فقرروا تكوين تشكيل عصابي لسرقة مهمات السكة الحديد والفلنكات بمنطقة البدرشين وبيعها خردة، وبناء على ذلك كانوا يخرجوا كل عدة أيام ليلا ويقوموا بسرقة كمية من المهملات وبيعها، ومع مرور الوقت تم ضبطهم حال سيرهم بحوزة كمية منهم

تم تحرير محضر بالواقعة.