مصر | "عصابة الأطفال".. التحقيق مع 3 لسرقتهم فلنكات السكة الحديد بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عصابة الأطفال".. التحقيق مع 3 لسرقتهم فلنكات السكة الحديد بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضافت التحقيقات " أن القوة الأمنية قامت بمطاودتهم وتمكنت من القبض عليهم وتبين أنهم هم " ح. ع" ١٦ عام، و" ف. ح" ١٦ عام، و" ت. س" ١٧ عام جميعهم من منطقة عرب غنيم بحلوان، وبسؤالهم أكدوا خلال التحقيقات أنهم أصدقاء منذ سنوات، وقد قرروا العمل لكسب المال ولكنهم لم يجدوا عمل مناسب.
وأشارت التحقيقات انه خلال سيرهم في أحد الأيام بالقرب من قضيب القطار تمكنوا من أخذ كمية من الحديد وفلنكات القطار وقاموا ببيعها وحصلوا من خلالها على المال، فقرروا تكوين تشكيل عصابي لسرقة مهمات السكة الحديد والفلنكات بمنطقة البدرشين وبيعها خردة، وبناء على ذلك كانوا يخرجوا كل عدة أيام ليلا ويقوموا بسرقة كمية من المهملات وبيعها، ومع مرور الوقت تم ضبطهم حال سيرهم بحوزة كمية منهم
تم تحرير محضر بالواقعة.