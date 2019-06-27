مصر | بـ"طبنجة بلاستيك" و"لاسلكي".. حبس 4 انتحلوا صفة ضباط ونصبوا على مالك شركة بالعجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"طبنجة بلاستيك" و"لاسلكي".. حبس 4 انتحلوا صفة ضباط ونصبوا على مالك شركة بالعجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة تلقى ضباط قسم شرطة العجوزة بلاغ من " ح. ر" من مالك شركة للأكياس الورقية، يتهم فيه 4 أفراد بتكوين تشكيل عصابي انتحالهم صفة رجال الشرطة والنصب على مندوب تحصيل يعمل لديه في الشركة والإستيلاء منه على مبلغ 345 ألف جنيه، بزعم تغييرهم له من عملات محلية لأجنبية.
وأضافت التحقيقات أنهم استدرجوا المندوب عن طريق صفحة على الفيس بوك واتفق معه على تغيير مبلغ مالي "عملة محلية" إلى عملات أجنبية، وتقابل معه وأثناء ذلك فوجئ بسيارة ملاكي وآخرى ميكروباص ترجل منها أشخاص مجهولين وادعوا أنهم من رجال الشرطة واصطحبوه داخل السيارة الميكروباص وإستولوا منه على مبلغ مالى قدره (345 ألف جنيه) خاص بالشركة محل عمله، و3 هواتف محمولة وتركوه أعلى الطريق الدائري وفروا هاربين.
وبداية الواقعة، تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا من مندوب تحصيل بشركة أكياس ورقية، أفاد فيه بتعرض للنصب وسرقة 345 ألف جنيه على يد 5 أشخاص.
وبإجراء التحريات، تبين أن مندوب التحصيل تعرف على شخص عن طريق مواقع التواصل الإجتماعى، واتفق معه على تغيير مبلغ مالى "عملة محلية" إلى عملات أجنبية، وتقابل معه بالعجوزة، وأثناء ذلك فوجئ بسيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، ترجل منها أشخاص مجهولين ادعوا أنهم من رجال الشرطة، وأصطحبوه داخل السيارة الميكروباص، واستولوا منه على مبلغ 345 ألف جنيه، خاص بالشركة محل عمله، و3 هواتف محمولة، وتركوه أعلى الطريق الدائرى وفروا هاربين