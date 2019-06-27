مصر | بـ"طبنجة بلاستيك" و"لاسلكي".. حبس 4 انتحلوا صفة ضباط ونصبوا على مالك شركة بالعجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"طبنجة بلاستيك" و"لاسلكي".. حبس 4 انتحلوا صفة ضباط ونصبوا على مالك شركة بالعجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبس 4 عاطلين، لاتهامهم بانتحال صفة ضباط شرطة والنصب على راغبي تغيير العملات المحلية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة تلقى ضباط قسم شرطة العجوزة بلاغ من " ح. ر" من مالك شركة للأكياس الورقية، يتهم فيه 4 أفراد بتكوين تشكيل عصابي انتحالهم صفة رجال الشرطة والنصب على مندوب تحصيل يعمل لديه في الشركة والإستيلاء منه على مبلغ 345 ألف جنيه، بزعم تغييرهم له من عملات محلية لأجنبية.

وأضافت التحقيقات أنهم استدرجوا المندوب عن طريق صفحة على الفيس بوك واتفق معه على تغيير مبلغ مالي "عملة محلية" إلى عملات أجنبية، وتقابل معه وأثناء ذلك فوجئ بسيارة ملاكي وآخرى ميكروباص ترجل منها أشخاص مجهولين وادعوا أنهم من رجال الشرطة واصطحبوه داخل السيارة الميكروباص وإستولوا منه على مبلغ مالى قدره (345 ألف جنيه) خاص بالشركة محل عمله، و3 هواتف محمولة وتركوه أعلى الطريق الدائري وفروا هاربين.