مصر | "دخل من شباك المنور".. حبس عاطل لسرقته 15 ألف جنيه من مخبز بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "دخل من شباك المنور".. حبس عاطل لسرقته 15 ألف جنيه من مخبز بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حلوان الجزئية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لسرقة ١٥ ألف جينه من داخل مخبز حلواني.

وتلقى قسم شرطة حلوان، بلاغًا من المواطن "أحمد إبراهيم البكري"، مسئول مخبز حلواني، بشارع عزام تقاطع جعفر يفيد بسرقة المبلغ من داخل المخبز.

وعقب تفريغ كاميرات المراقبة بمكان الواقعة، تم التوصل لمرتكب الواقعة، وتبين أنه "م.أ"، 25 سنة، عاطل.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، وعثر بحوزته على المبلغ المسروق، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بالدخول من شباك المنور، وتحرر المحضر رقم 13030 لسنة 2019.

