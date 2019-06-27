شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» تعلن تخريج 10 متدربين من غينيا‬ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد، صباح اليوم الخميس، الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، والمهندس على محمد عبد الفتاح، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع مكتب الوزير، والمهندس إيهاب إسماعيل، نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وعدد من قيادات القطاع، احتفالية تخريج عدد 10 متدربين من دولة غينيا فى برنامج تدريبي تحت عنوان «تكنولوجيات الطاقة المتجددة»، خلال الفترة من 16 إلى 27 يونيو الجاري.

وأشاد «عمران»، في بداية الاحتفالية، بالعلاقات المصرية الغينية المتميزة منذ قديم الأزل، فضلاً عن العلاقات القوية التى تربط بين الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية والرئيس ألفا كوندى رئيس جمهورية غينيا، مؤكدا على رغبتهما فى دعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها.

وأضاف «عمران» أن هذا البرنامج يأتي ضمن عدد من البرامج التدريبية الجاري تنفيذها في إطار مشروع التعاون مع الدول الأفريقية الذي يتبناه القطاع ويتم تنفيذه لبناء القدرات البشرية بهذه الدول فى مجالات الكهرباء فى مصر سواء من خلال البرامج التدريبية أو بإيفاد الخبراء المصريين لهذه الدول فى مختلف مجالات الطاقة، وذلك لتبادل المعرفة حول كافة مجالات الكهرباء من طاقات متجددة، وطاقة تقليدية، وإنتاج ونقل وتوزيع بالإضافة إلى المجالات المالية والإدارية.

كما أكد أن قطاع الكهرباء يستمر في تقديم الدورات التدريبية للدول الأفريقية الشقيقة لتحقيق المنفعة لكافة الأطراف.

Advertisements

وأوضح المهندس على عبد الفتاح، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع مكتب الوزير، أن قطاع الكهرباء المصري يمتلك أكثر من 20 مركز تدريبي، وأبدى استعداد القطاع لتقديم الدعم الفني لدولة غينيا على وجه الخصوص وللدول الأفريقية بصفة عامة ، وكذلك تلبية احتياجات الجانب الغينى وفقاً لمتطلبات قطاع الكهرباء على أرض بلاده، مؤكداً على دعم الحكومة المصرية لدولة غينيا فى جميع المجالات، منها مجال الكهرباء، وأن كافة إمكانيات قطاع الكهرباء المصرى متاحة لخدمة قطاع الكهرباء فى غينيا.

وأعرب «عبد الفتاح» عن أمله فى قيام السادة المتدربين بنقل المعرفة والمهارات التى اكتسبوها من البرامج التدريبية مع زملائهم لتحقيق الاستفادة القصوى وتحسين الوضع الحالى لقطاع الكهرباء فى بلادهم.

وأكد إيهاب إسماعيل، نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، عن رغبته فى دعم أواصر التعاون بين الدول الأفريقية كافةً لتحقيق الأهداف المرجوة، موضحاً أن قطاع الكهرباء يستمر فى تقديم الدورات التدريبية، والدعم الفنى وإيفاد الخبراء للدول الإفريقية لتحقيق المنفعة لكافة الأطراف.

وتضمن البرنامج التدريبي التعرف على التكنولوجيات المختلفة للطاقة المتجددة من طاقة رياح وطاقة شمسية، وشبكات ذكية، والكتلة الحيوية، والسيارات الكهربائية، وقد تخلل البرنامج عدد من الزيارات الميدانية لمواقع مشروعات الكهرباء، كما تم زيارة عدد من المواقع السياحية على أرض مصر.

وأشاد المتدربون بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة في كافة المجالات،

وأعربوا عن تقديرهم وعرفانهم للدور المتميز والجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المصري في إعداد وتنظيم الدورات التدريبية لتحقيق الاستفادة القصوى منها، مؤكدين على أنهم سيعملون على نقل الخبرة التى اكتسبوها من مصر إلى بلادهم.