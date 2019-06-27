شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تفتتح أعمال تطوير 7 مكاتب توثيق بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت وزارة العدل، الخميس، 7 مكاتب للشهر العقاري والتوثيق بعدد من المحافظات، شملت 4 مكاتب للتوثيق، منها مكتب توثيق القرنة الجديد بمحافظة الأقصر وهو مكتب جديد بالكامل سواء من النواحي الإنشائية أو التقنية أو من حيث الخدمات المقدمة، بينما تم رفع كفاءة مكتبي توثيق ديرب نجم بمحافظة الشرقية وبني سويف وميكنتهما بالكامل، إلى جانب ميكنة مكتب توثيق الرحمانية بمحافظة البحيرة.

تعمل هذه المكاتب المستحدثة بنظام الشباك الواحد، وهو آلية عمل للتغلب على بعض المشاكل والمعوقات التي كان يعاني منها المواطن سابقًا مثل كثافة العمل ومحدودية العمالة وبطء الإجراءات وإهدار الوقت، كما تستخدم تلك المكاتب وسائل تكنولوجية مساعدة مثل بصمة الإصبع والنداء الآلي، مما يساهم في دقة وانتظام العمل ويساعد الموظف على آداء مهامه الوظيفية، ويحقق الراحة للمواطنين.

وأثمر التعاون المستمر والدائم بين وزارتي العدل والتخطيط، عن افتتاح أعمال تطوير وميكنة مكتب شهر عقاري الطور بمحافظة جنوب سيناء، ومكتب شهر عقاري بنها بمحافظة القليوبية، ومكتب شهر الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وتم تطويرهم إنشائيًا بالكامل وميكنة الدورة المستندية للعمل وتوفير العديد من الخدمات للمواطنين.