شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يؤكد اهتمام مصر بدفع التعاون مع اليابان في مختلف المجالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمام مصر بالبناء على قوة الدفع الناتجة عن اللقاءات المنتظمة التي تعقد بين كبار المسئولين بمصر واليابان، وذلك خلال المباحثات القمة التي عقدها مع رئيس وزراء اليابان، بعد ظهر الخميس، بمدينة أوساكا، بحضور وفدى البلدين.

كما أكد اهتمام مصر بجذب المزيد من الاستثمارات اليابانية استغلالاً للفرص الاستثمارية الواعدة المتوفرة حاليًا بمصر،أخذًا في الاعتبار ما تتمتع به الشركات اليابانية في مصر من سمعة طيبة، وكونها أحد أهم مصادر الاستثمارات الأجنبية المباشرة والخبرة التكنولوجية المتقدمة في عدد من القطاعات الاقتصادية المصرية، إذ عبر رئيس وزراء البابان في هذا السياق عن تقديره لجهود الحكومة المصرية في دعم وتسهيل عمل الشركات اليابانية العاملة في مصر.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في تصريح صحفي، إن رئيس وزراء اليابان رحب بالرئيس السيسي في زيارته الثانية لليابان، والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون التنموي المشترك، مؤكداً في هذا الصدد أن اليابان تولي لعلاقاتها مع مصر أهمية خاصة على صعيدي التعاون الثنائي والتشاور السياسي، وذلك لمحورية دور مصر في محيطها الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط.

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كما أكد رئيس الوزراء الياباني حرص بلاده على التعاون مع مصر في دفع عملية التنمية الشاملة في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، مشيراً إلى اعتزام اليابان تكثيف جهودها في تنفيذ المشروعات الثنائية في مختلف المجالات المتفق عليها، خاصة التعليم، الثقافة، التكنولوجيا، الطاقة، والنقل، بالإضافة إلى المتحف المصري الكبير الذي يعد أيقونة للتعاون الثقافي والحضاري بين البلدين والذي من شأنه ان يدعم قطاع السياحة في مصر.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أعرب عن اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة المثمرة التي تربطها بدولة اليابان الصديقة ذات الحضارة العريقة، متقدما بالتهنئة لليابان حكومةً وشعباً على تنصيب الإمبراطور «ناروهيتو» مؤخراً خلفا للإمبراطور الأب «أكيهيتو».

وأضاف السفير بسام راضي أن المباحثات تطرقت كذلك إلى الاستعدادات الجارية لانعقاد القمة السابعة لمحفل التعاون الياباني الأفريقي «تيكاد» بمدينة يوكوهاما اليابانية، أغسطس القادم، والتي ستنعقد تحت رئاسة مشتركة يابانية / مصرية، على خلفية الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، وهو الأمر الذي يدعم عملية التعاون الثلاثي ما بين مصر واليابان في أفريقيا بما يسهم في تحقيق التطلعات التنموية لأفريقيا، ولتكون قمة التيكاد المقبلة فرصة لتكثيف تبادل وجهات النظر بين البلدين في هذا الإطار.

وقدم الرئيس خلال اللقاء، الدعوة لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي لزيارة مصر في أقرب فرصة، معربا كذلك عن التطلع لمشاركته في افتتاح المتحف المصري الكبير العام القادم.