أخبار مصر | رئيس الوزراء يُهنئ السيسي بذكرى 30 يونيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يُهنئ السيسي بذكرى 30 يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

وجاء في نص البرقية: "يُسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، أسمى آيات التهاني مقرونة بأطيب التمنيات، بمناسبة حلول الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو المجيدة".

وجاء في البرقية: "في هذا اليوم الفارق، خرج الملايين من أبناء الشعب المصري العظيم منتفضاً؛ من أجل استعادة هويته وإنقاذ البلاد من الفوضى والانهيار، ليملأ ميادين مصر المحروسة في مشهد حضاريّ شهد له العالم أجمع، صانعاً أعظم الثورات في العصر الحديث، لتمارس الدولة هيبتها ودورها الوطنيّ في بناء الحاضر وتأمين المستقبل".

وقال رئيس الوزراء: "وإننا يا سيادة الرئيس، ونحن نحتفل بهذه المناسبة التاريخية، نُعاهدكم عهد الأوفياء على بذل المزيد من الجهد والعطاء لدفع عجلة التنمية والبناء، داعين المولى عز وجل أن يُوفقكم ويرعاكم ويُسدد على طريق الحق خُطاكم، لما فيه الخير لمصر وشعبها العظيم. وكل عام وسيادتكم بخير".