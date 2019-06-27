أخبار مصر | "التضامن": مسرح الشارع ببرنامج "2 كفاية" يصل لأخر محطاته بالبحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": مسرح الشارع ببرنامج "2 كفاية" يصل لأخر محطاته بالبحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت غادة والى وزيرة التضامن الأجتماعي، أن مسرح الشارع أحد أدوات برنامج 2 كفاية لمواجهة الزيادة السكانية بين أسر تكافل ينهى اليوم جولاته بالعرض بمحافظة البحيرة فى ختام عروضه التي شملت محافظات برنامج 2 كفاية، حيث أنطلقت العروض فى فعاليات مجتمعية توعوية تستهدف نشر الوعى بخطورة القضية السكانية بين الأسر المستهدفة بمفهوم الأسرة الصغيرة، مشيرة إلى أن برنامج 2 كفاية يعمل على الحد من الزيادة السكانية بين 1,148,861 أسرة مستفيدة من برنامج تكافُل وقد تم تنفيذ 18 عرضا على مستوى 9 محافظات، حيث لاقت تلك العروض ترحيبا واسعا.

ومن جانبها أوضحت رانده فارس منسق برامج السكان والتطوع ومشروع 2 كفاية بوزارة التضامن الأجتماعي، أن محافظة البحيرة ستشهد اليوم تنفيذ عرضين بكل من ايتاى البارود وكوم حمادة حيث تاتى البحيرة كختام لجولات العروض التى انطلقت فى 23 من مايو الماضى بواقع عرضين بكل محافظة، وذلك في إطار كوميدي خفيف جذاب يعمل على تصحيح المفاهيم الاجتماعية الخاطئة حيث تنفذ العروض في القرى والمراكز التي يعمل بها المشروع ويقوم بها طلبة المعهد العالى للفنون المسرحية ووزارة الثقافة.

وأضافت فارس أن مسرح الشارع أستطاع أن ينجح في جذب اهتمام وتوعية اكثر من 6الاف و600 مشاهد من خلال 18 عرض ب 9 محافظات وهى المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – بنى سويف – الفيوم – الجيزة، مشيرة إلى أن أعلى المحافظات تجاوبا وتفاعلا فى الحضور والمشاركة كانت الفيوم يليها سوهاج يليها المنيا والجيزة.

وجدير بالذكر أن برنامج 2 كفاية ينفذ في 2257 قرية داخل 119 مركز على مستوى 10 محافظات ويتم بالتعاون مع 92 جمعيه اهليه وبتمويل يصل الي ١٠٠مليون جنية في المحافظات العشر الأكثر فقرا والاعلي خصوبة اضافة الى دوره فى تنمية الكوادر البشرية العاملة في مجال تنظيم الأسرة على مستوى نطاق التنفيذ و تنفيذ حملات توعية محلية وقومية مع رفع كفاءة عيادات تنظيم الأسرة التابعة للجمعيات الأهلية لتقديم خدمة متميزة، حيث تم إفتتاح 33 عيادة تقدم خدماتها للمستفيدات بالمجان.