أخبار مصر | رئيس الوزراء يشهد توقيع برتوكول لإنشاء مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بالشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يشهد توقيع برتوكول لإنشاء مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بالشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء توقيع اتفاقية بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسات السويدي لإنشاء مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية.

وقال وزير التربية والتعليم إن توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة السويدي لإنشاء مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بمحافظة الشرقية وهي ثاني مدرسة يتم إنشاؤها مع المؤسسة وسيبدأ عملها في سبتمبر.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أن هذه المدرسة ثاني مدرسة تطبيقية خارج القاهرة بعد مدرسة المنوفية وستقام على مساحة ٣٦ الف متر مربع واهم تخصصاتها تكنولوجيا الميكانيكا والكهرباء.

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ومن جانبه أكد محمد السويدي أهمية تطوير مدارس التعليم الفني لخدمة الصناعة خاصة وأن التعليم الفني يؤهل الطلاب للعمل بالصناعة.

وأوضح أن المدرسة ستتيح فرص التدريب بالمصانع وهي الأكبر في هذا المجال بمحافظة الشرقية.

وقال السويدي إنه يعمل على تطوير التعليم الفني لإيجاد وظائف جيدة و تطوير التعليم الفني لافتا ان هذه المدرسة تعتبر اكبر مدرسة لتكنولوجيا التطبيقية وتعمل على تدريب الطلاب في المصانع ليصبحوا عمال في مستوى الانتاج ويساعدوا في النهوض بالاقتصاد المصري.

وقال محمد عمر نائب وزير التعليم الفني إن الوزارة توقع أسبوعيا برتوكول لتعاون التكنولوجي لتطوير التعليم الفني لافتا ان هذه تاني مدرسة تكنولوجيا خارج القاهرة الاولي في محافظة المنوفية والثانية في محافظة الشرقية مشيرا الى ان هذه المدارس تعمل على توظيف التعليم الفني لاحتياجات سوق العمل مساحتها ٣٦ الف متر.