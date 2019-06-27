أخبار مصر | أمين "البحوث الإسلامية" يبحث مع وفد "بروناي" التبادل العلمي والمعرفي.. والأخير يشيد بدور الأزهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين "البحوث الإسلامية" يبحث مع وفد "بروناي" التبادل العلمي والمعرفي.. والأخير يشيد بدور الأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور. نظير محمد عياد بمكتيه اليوم وفدًا من سلطنة بروناي ضم السيد عارفين أبو بكر – الملحق الثقافي لسفارة بروناي دار السلام بالقاهرة، مبارك سيد المسئول الثقافي والتعليمي بالسفارة، نهال أحمد مترجمة السفارة، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين الأزهر الشريف ودولة بروناي في الكثير من المجالات ومنها ما يتعلق بالطلاب الوافدين من بروناي، فضلا عن التبادل العلمي، وتحقيق البرامج التعليمية والمعرفية، إلى غير ذلك من مجالات التعاون المشترك، خاصة تلك المتعلقة بالاستعانة بخبراء وعلماء الأزهر في نشر وسطية وتسامح الدين الإسلامي.

وخلال اللقاء رحب الأمين العام بالوفد معربًا عن سعادته بالتعاون المشترك، ومؤكدًا أن هذا التعاون ينبثق من دور الأزهر العالمي بقيادة فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب - شيخ الأزهر، مشيرًا إلى أن رسالة الأزهر في التوعية ونشر التسامح والسلام بين الشعوب رسالة عالمية عمل الأزهر الشريف على مرّ تاريخه على القيام بها.

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كما قدم الأمين العام صورة إجمالية عن الدور الذي يقوم به مجمع البحوث الإسلامية سواء ما يتعلق منه بالإصدارات العلمية، أو الاتصال المباشر مع الناس على المستوى المحلي، أم من خلال دوره العالمي الذي يؤديه مبعوثو الأزهر إلى دول العالم المختلفة، خاصة في هذا التوقيت المليء بالتحديات الفكرية التي تحتاج إلى مواجهة حاسمة لتيارات العنف والتطرف، والجهود التي يبذلها في إعداد الطلاب الوافدين ليكونوا سفراء في بلادهم.

من جانبه أبدى الوفد إعجابه بالدور المهم الذي يقوم به الأزهر الشريف، ومؤكدا على أن العالم في حاجة إلى علماء الأزهر ورجاله الأجلاء لتصحيح المفاهيم الخاطئة، ولبيان حقيقة الدين الإسلامي وما يدعو إليه من قيم التعاون والرحمة والإنسانية.

كما أبدى الوفد استعداده للتعاون المشترك مع المجمع في نشر رسالة الأزهر وترجمة السلسة العلمية للمجمع إلى بعض اللغات حتى يتم الاستفادة منها وبما تحويه من معالجات مهمة لكثير من القضايا المعاصرة.