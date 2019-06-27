أخبار مصر | عاجل.. الأحد إجازة رسمية للعاملين بالدولة عدا هذه الفئة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأحد إجازة رسمية للعاملين بالدولة عدا هذه الفئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الأحد المقبل الموافق 30 من يونيو عام 2019، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص.

وجاء ذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

ونص القرار على أنه لا تسري هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات في المدارس والمعاهد والجامعات، وتستمر وفقاً للمواعيد المقررة.