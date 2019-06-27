أخبار مصر | الحكومة توافق على انضمام مصر لعضوية "الأفريقية للتأمين على التجارة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة توافق على انضمام مصر لعضوية "الأفريقية للتأمين على التجارة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء، على انضمام جمهورية مصر العربية لعضوية الوكالة الأفريقية للتأمين على التجارة، والسير في إجراءات العضوية واستكمال المستندات المطلوبة، ويأتي ذلك في إطار تعظيم دور الدولة الاقتصادي على المستوى الأفريقي، تزامناً مع تولي جمهورية مصر العربية رئاسة الاتحاد الأفريقي، والذي يسعى نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي، وخلق بيئة مواتية للتجارة الخارجية وجذب المزيد من الاستثمارات.

وتهدف الوكالة الأفريقية للتأمين على التجارة، إلى تسهيل تنمية التجارة والاستثمارات والأنشطة الإنتاجية الأخرى في الدول الأفريقية من خلال زيادة أو دعم تأسيس وإدارة التأمين الكلي، والتأمين الجزئي، وإعادة التأمين أو برامج الضمانات ضد المخاطر التجارية وغير التجارية اللازمة لتعزيز التجارة والاستثمارات والأنشطة الأخرى في الدول الأفريقية.