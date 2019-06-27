أخبار مصر | "مدبولي": إشادة واسعة من المسئولين ورجال الأعمال الألمان ببرنامج الإصلاح الاقتصادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي": إشادة واسعة من المسئولين ورجال الأعمال الألمان ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل التي تهم المواطنين.

وفي مستهل الاجتماع، تطرق رئيس الوزراء إلى الزيارة التي قام بها مؤخراً إلى ألمانيا على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في اجتماعات الدورةالثانية والعشرين للمنتدىالاقتصادي العربي الألماني، وكذا عقد عدد من اللقاءات مع مسئولين ورجال اعمال من الجانب الألماني، سعياً لدفع أطر التعاون إلى مجال أرحب، وخاصة فى القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة.

وأكد رئيس الوزراء، أن ما قامت به الدولة المصرية من جهود فى إطار تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى، والعمل على توفير مناخ جاذب للاستثمارات، قد لاقى تقديراً واضحاً من كافة المسئولين ورجال الاعمال وممثلى القطاع الخاص الألمان، الذين تم مقابلتهم خلال الزيارة، حيث أشاروا إلى أنهم ينظرون إلى مصر بصورة ايجابية، ويتطلعون إلى المزيد من التعاون وضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، باعتبار مصر سوقاً واعدة تتميز بالعديد من المقومات والامكانيات.

Advertisements

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن النظرة الايجابية إلى مصر استناداً على ما تحقق من نتائج ايجابية لبرنامج الاصلاح الاقتصادى قد انعكست على توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، سواء مع شركة مرسيدس أو بوش، لضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة، وهو ما يعطى رسالة مهمة لمختلف الشركات والمستثمرين على مستوى العالم، أن اعلان شركتين بهذا الحجم الاستثمار فى مصر إنما هو مؤشر على الثقة فى الاقتصاد المصرى، وما يتميز به المناخ الاستثمارى فى مصر من توافر العديد من الفرص الواعدة.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد فى هذا الصدد على أهمية الاستفادة من حالة الزخم التى تشهدها العلاقات المصرية الألمانية، والاستمرار فى بذل المزيد من الجهود لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات، مشدداً على أن الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ أى قرار من شأنه تشجيع المستثمرين المصرين أو الاجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة أو التوسع فى الاستثمارات القائمة، وذلك عبر اتاحة العديد من التيسيرات والعمل على حل أى معوقات قد تواجههم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى على تكوين فريق عمل بمجلس الوزراء مهمته متابعة أوجه التعاون مع ألمانيا وما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، فضلاً عن القيام بالتعامل الفورى مع أى مع معوقات قد تواجه المستثمرين والعمل على حلها، مشيراً إلى أن هناك وفداً من المستثمرين الألمان سيحضرون إلى مصر فى الفترة القادمة، للوقوف على الفرص المتاحة للاستثمار فى مختلف القطاعات، وهو ما يستوجب ضرورة الاستعداد للتعاون معهم، بما يسهم فى سرعة بدء المشروعات فى تلك القطاعات.

من ناحية أخرى، وجه الدكتور مصطفى مدبولى، الشكر لكل من شارك فى الاستعداد الجيد لبطولة كأس الامم الافريقية، على مختلف المستويات، مشيراً إلى خروج حفل الافتتاح بهذه الصورة المشرفة والمبهرة، انما يعكس وجه مصر الحضاري، وهو ما يمثل مصدر فخر واعتزاز لنا جميعاً، مشيداَ بالمظهر الحضارى الذى ظهرت عليه الجماهير والمدرجات، وعودة الاسرة المصرية للاستمتاع بالمباريات فى الاستاد.