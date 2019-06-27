مصر | "رشاوى" و"مسؤولين".. "الرقابة الإدارية" تضبط 3 قضايا فساد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رشاوى" و"مسؤولين".. "الرقابة الإدارية" تضبط 3 قضايا فساد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، أبرز جهودها خلال الفترة السابقة، وألقت الضوء على بعض الجرائم المنفذة ببعض المحافظات ومن أبرزها:

- قيام مهندس حماية الأراضي بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمحافظة المنوفية بتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب قطعة أرض مقابل تسهيل إجراءات تحديد حدود قطعة الأرض خاصته وقطع الأرض المجاورة له، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه.

- قيام كل من مسئول إدارة شئون العاملين بمصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة، بوساطة مفتش بمديرية الضرائب العقارية بمحافظة أسيوط بتقاضي رشاوي مالية بحوالي 100 ألف جنيه من بعض المواطنين مقابل زعمهم مقدرتهم على تعيين أنجالهم بالمصلحة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة، باشرت تحقيقاتها وأمرت بحبس المتهمين.

- القبض على شخصين، عرضا 50 ألف جنيه على مدير الجمعية الزراعية بمركز البدارى بمحافظة أسيوط، وذلك على سبيل الرشوة مقابل قيام الأخير بتجديد بطاقات حيازة زراعية وهمية لعدد من الافدنة، وبغية استغلال تلك الحيازات كسند وضمان يمكنهم من الحصول على قروض من البنك الزراعي، وصرف اسمدة زراعية دون وجه حق ، وبعرض المتهمان على النيابة العامة، امرت بحبسهم.