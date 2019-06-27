مصر | "كيلو حشيش" و"3 سنين سجن".. حبس "تاجر كيف" في الدرب الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كيلو حشيش" و"3 سنين سجن".. حبس "تاجر كيف" في الدرب الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت النيابة العامة، قرارا بحبس هارب من أحكام قضائية 4 أيام على ذمة التحقيقات ضبط بحوزته كيلو حشيش في منطقة الدرب الأحمر.

وتعود التفاصيل عندما تمكن رجال مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، من ضبط عاطل مطلوب التنفيذ عليه في قضية مخدرات، والمقضي فيها بالسجن 3 سنوات، حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته 1.400 كيلو جرام حشيش، مبلغ مالي قدره 1000 جنيه، هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه وأقر بالحكم الصادر ضده.

وتم اتحاذ الإجراءات القانونية اللازمة.