مصر | النيابة تستدعي أصحاب المحال المتضررة في حريق سوق الخضار بالعتبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستدعي أصحاب المحال المتضررة في حريق سوق الخضار بالعتبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الموسكي، باستدعاء أصحاب المحال المتضررة، وأفراد الدفاع المدني، الذين شاركوا في إخماد النيران، لسماع أقوالهم وتحديد المسؤولية عن أسباب اندلاع الحريق.

وكما أمرت بندب فريق من الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق نشب في سوق خضار بمنطقة العتبة لمعاينة الخسائر والتلفيات، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على أسباب الحريق.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، أن الحريق التهم عددًا من المحلات والبضائع دون معرفة السبب حتى الآن ولم يسفر عن سقوط أى ضحايا أو مصابين.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير أمن العاصمة، على حريق نشب داخل عدد من المحلات بسوق الخضار في منطقة العتبة بالموسكى ويقوم رجال الحماية المدنية بعمليات تبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في سوق الخضار بالعتبة، وعلى الفور أمر اللواء أسامة فاروق بالدفع بـ10 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي.

