مصر | بعد حفلة مزاج.. "علاقة محرمة" تدفع "ميادة" وعشيقها لقتل زوجها بـ18 طعنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد حفلة مزاج.. "علاقة محرمة" تدفع "ميادة" وعشيقها لقتل زوجها بـ18 طعنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت النيابة العامة، تحقيقات موسعة في واقعة قتل سيدة لزوجها والتخلص منه وتورط عامل معها بالجريمة في منطقة منشأة ناصر.

وأدلت المتهمة ربة منزل أمام النيابة أنها كانت على علاقة غير شرعية مع المتهم وكان يتررد دائما على منزلها وأنها تعرفت عليه أثناء حبس زوجها في السجن في قضية مخدرات، وعند خروجه خشيت أن يقطع المجني عليها علاقتها المحرمة أو يعلم بها فقررت التخلص منه، وأضافت أنها استعانت بالمتهم الثاني فاختمرت في ذهنهم فكرة شيطانية، وعقب خروج الزوج من السجن اتصل به المتهم ليبلغه بأنه يحتفل معه بمناسبة خروجه وعندما جاء المتهم إلى منزل المجني عليه قامت المتهمة زوجة " المجني عليه " قامت بتخدير الزوج عقب حفلة " حشيش"، ثم قاما العشيق بتمزيق جسده وطعنه 18 طعنة أودت بحياته.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المجني عليه مسجل خطر وتاجر مخدرات، ومعروف باتجاره في مخدر الحشيش بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وسبق أن حكم عليه بالحبس ٦ أشهر في أحد قضايا المخدرات، وخلال فترة حبسه نشأت علاقة محرمة بين زوجته وأحد أصدقائه، حتى انتهت فترة حبسه ليعود مرة أخرى ويقطع عليهما علاقتهم الغرامية، فقررت الزوجة وعشيقها التخلص منه، وقتله.

كما استمعت النيابة إلى أقوال المتهم الذي أدلى باعترافات تفصيلية عن الواقعة، وقام بتمثيل الجريمة، وأكد أنه عقب ارتكابه الواقعة سافر إلى محافظة المنيا ومكث لدى أحد معارفه دون إخبار أحد بشيء حتى فوجئ برجال الأمن يقتحمون مكان تواجده ويلقون القبض عليه، وتبين أن الزوجة هي من اعترفت بارتكاب الواقعة عقب سماع أقوالها في النيابة.

وأمرت النيابة في وقت سابق بتشريح الجثة وإرسال بيان الصفة التشريحية والتصريح بالدفن عقب ذلك.

Advertisements

وجاء في تقرير الطب الشرعي أن الجثة لرجل أربعيني وبها إصابات طعنية متفرقة وتهتك الرئتين والصدر والبطن، ووجود طعن غائر في الرقبة الذى نتج عن ذلك الوفاة.

وتعود البداية عندما تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق، وانتقل رجال المباحث، وبالفحص عثر على جثة "هشام.ع" في العقد الرابع من عمره متأثرا بإصابته بـ 18 طعنة متفرقة بجسده، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة.

وكشفت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة الزوجة "ميادة" 22 سنة، ربة منزل، وعشيقها "أحمد" 26 سنة، صديق المجني عليه، لوجود علاقة غير شرعية بينهما، وأنهما توجها إلى محافظة المنيا للاختباء بها عقب ارتكاب الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة حتى يتمكنا من الزواج.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بحبسهما فى وقت سابق 4 أيام على ذمة التحقيقات وتم إحالتهما إلى الجنايات.

